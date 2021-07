Bensheim. Die Bürgerhilfe lädt zum Sommer-Stammtisch am Freitag, 30. Juli, um 15 Uhr ein. Treffpunkt ist das Eiscafé Felicità, Hauptstr. 7, in der oberen Fußgängerzone (gegenüber Nibelungenbrunnen). Der Stammtisch ist für Mitglieder sowie Nicht-Mitglieder offen. In lockerer Atmosphäre kann man sich über die Bürgerhilfe informieren. red

