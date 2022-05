Stadtteiltour in Schönberg

Bensheim. Am 13. Mai findet in Schönberg eine Stadtteiltour mit Bürgermeisterin Christine Klein statt. Der Tour vorgeschaltet ist um 16 Uhr eine persönliche Sprechstunde der Bürgermeisterin im Haus am Dorfplatz. Hierfür ist eine Anmeldung telefonisch unter 06251/14200 erforderlich.

Um 17 Uhr startet die Stadtteiltour, Treffpunkt ist am Haus am Dorfplatz. Für den Rundgang ist keine Anmeldung erforderlich. Im Anschluss an die Tour haben die Teilnehmenden bei einem kleinen Umtrunk die Gelegenheit zu Gespräch und Austausch. ps

