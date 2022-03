Stadtteiltour in Langwaden

Langwaden. Am Montag (4.) findet in Langwaden die Stadtteiltour mit Bürgermeisterin Christine Klein statt. Der Tour vorgeschaltet ist um 16.30 Uhr eine persönliche Sprechstunde der Bürgermeisterin im Dorfgemeinschaftshaus. Hierfür ist eine Anmeldung telefonisch unter 06251/14200 erforderlich.

Um 17.30 Uhr startet die Stadtteiltour, Treffpunkt ist vor dem Gemeinschaftshaus. Von dort geht es entlang der L 3261 zum Mehrgenerationenplatz, dann weiter über die Straße Im Neugarten zum Spielplatz und über die Jägersburger Straße in Richtung Ortsausgang. Am Buswendeplatz geht es schließlich entlang des östlichen Ortsrandes zurück zum DGH, wo ein kleiner Umtrunk stattfindet. An den Stationen werden verschiedene Themen wie der Sachstand ICE-Trasse und der Ausbau A 67 behandelt. Im Rahmen des Rundgangs sollen auch die Maßnahmen thematisiert werden, die Ergebnis der Dorfentwicklung sind.

Bürgermeisterin Christine Klein und Langwadens Ortsvorsteher Robert Loreth laden zur Teilnahme an der Stadtteiltour ein. Hierfür ist keine Anmeldung erforderlich. ps

