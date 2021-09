Stadtrallye der Auerbacher Feuerwehr

Auerbach. Die Feuerwehr Auerbach möchte sich vorstellen und den Kindern und Jugendlichen ein wenig Abwechslung im Alltag bieten – und zwar mit einer Stadtrallye mit verschiedenen Stationen in Auerbach.

In den insgesamt sieben Schaukästen hängen Plakate, auf denen es einiges über die Feuerwehr zu erfahren gibt. Neben Verhaltensregeln bei Gefahr wurden auch interaktive Inhalte bereitgestellt, die mit dem Smartphone abgerufen werden können. Die erste Station der Feuerwehrrallye findet man in der Weidgasse/Bachgasse in Höhe des alten Rathauses am Schaukasten des Odenwaldklubs (Weidgasse 2). Wo sich die nächste Station befindet, verrät ein Hinweis auf den Plakaten.

Mit ausgefüllte Quiz kann man an einem Gewinnspiel teilnehmen und Preise gewinnen. Dazu muss das Teilnehmer-Quiz auf der Homepage www.ff-auerbach.de herutergeladen und ausgedruckt werden. Alle sieben Plakate mit Informationen über die Feuerwehr in Auerbach müssen gefunden werden.

Das ausgefüllte und beantwortete Quiz muss bis zum 24. Oktober in den Briefkasten der Freiwilligen Feuerwehr Auerbach in der Bachgasse 60a eingeworfen werden, Name und Anschrift nicht vergessen. Unter allen Einsendungen werden im Anschluss Preise ausgelost, schreibt die Feuerwehr. Die Gewinner werden benachrichtigt. red

