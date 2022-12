Bensheim. Längst ist es zur schönen Bensheimer Weihnachtstradition geworden, dass die Stadtkapelle an Heiligabend und Silvester die Passantinnen und Passanten der Fußgängerzone musikalisch auf die Feiertage einstimmt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auch in diesem Jahr ertönt also an beiden Tagen wieder stimmungsvolle Blasmusik: Am 24. Dezember von 10.30 bis 11.30 Uhr auf dem Glatzer Platz vor der Stadtkirche Sankt Georg und am 31. Dezember von 11 bis 12 Uhr auf dem Bensheimer Marktplatz vor dem Haus Fleck. ps