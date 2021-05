Stadtführungen starten wieder

Bensheim. Am ersten Samstag im Juni (5.) werden wieder öffentliche Stadtführungen in Bensheim angeboten. Die maximale Gruppenstärke beträgt zehn Teilnehmer plus Gästeführer. Um die Gruppengröße kontrollieren zu können, muss vorab bei der Tourist-Information ein Ticket für die Führung gekauft werden.

Die Teilnehmer benötigen ein negatives Testergebnis, das nicht älter als 24 Stunden ist, oder eine Bestätigung, dass die zweite Impfung bereits 14 Tage zurückliegt, oder eine Bestätigung über die vollständige Genesung von Covid-19.

Kontakt und weitere Infos über die Tourist-Info, Telefon 06251/8696101, Mail touristinfo@bensheim.de ps