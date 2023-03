Stadtführung mit Osterüberraschung

Bensheim. Besonders an Familien mit Kindern richtet sich die Stadtführung, die von der Tourist-Information am Samstag (1.) um 11 Uhr angeboten wird.

Alle Interessierten werden von der Gästeführerin Brigitte Fertig am Lammertsbrunnen (Brunnen vor der Tourist Information, Hauptstraße 53) erwartet. Bei einem einstündigen Rundgang durch die Innenstadt wird sie einen kindgerechten Einblick in die Bensheimer Geschichte geben. Im Anschluss an die Führung erwartet die Kinder eine kleine Überraschung.

Bis Freitag Anmeldung

Die Tourist-Information bittet um vorherige Anmeldung, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist. Interessierte können bis Freitag (31.) 18 Uhr ein Ticket für 3,50 Euro ausschließlich in der Tourist-Information erwerben.

Diese hat montags, mittwochs und freitags von 10 bis 13 und von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Dienstags und donnerstags sind die Öffnungszeiten von 10 bis 13 und von 14 bis 16.30 Uhr. Die Tourist-Informaiton befindet sich in der Hauptstraße 53 und kann auch Auskunft unter der Telefonnummer 06251/8696101 erteilen. red