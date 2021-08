Stadtführung in Bensheim am Samstag

Bensheim. Für alle Gäste und Bensheimer bietet die Tourist Information am Samstag, 7. August, eine öffentliche Stadtführung an. Herr Paasche wird alle Interessierten um 11 Uhr am Lammertsbrunnen vor der Tourist-Information (Hauptstraße 53) erwarten und in einem ca. 90-minütigen Rundgang durch die Altstadt viel Wissenswertes über Bensheim und seine Geschichte berichten.

Die Tourist-Information bittet um vorherige Anmeldung, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist. Interessierte können bis Freitag (6.), 18 Uhr, ein Ticket für drei Euro ausschließlich in der Tourist-Information erwerben und werden dort gleichzeitig gebeten, das notwendige Datenblatt auszufüllen. In Passagen, in denen der Hygieneabstand nicht eingehalten werden kann, ist das Tragen einer medizinischen Maske notwendig.

Die Tourist-Information hat täglich von 10 bis 13 und von 14 bis 18 Uhr geöffnet, befindet sich in der Hauptstraße 53 und kann auch telefonisch Auskunft unter der Rufnummer 06251-869-6101 erteilen. red