Stadtführung für Familien

Bensheim. Besonders an Familien mit Kindern richtet sich die Stadtführung, die von der Tourist Information am Samstag, 17. Juli, angeboten wird. Gästeführerin Brigitte Fertig erwartet alle großen und kleinen Gäste um 11 Uhr am Lammertsbrunnen vor der Tourist-Information (Hauptstraße 53).

Bei dem ca. einstündigen Rundgang durch die Innenstadt wird sie einen kindgerechten Einblick in die Bensheimer Geschichte geben. Im Anschluss an die Führung erwartet die Kinder eine sommerliche Überraschung.

Die Tourist-Information bittet um telefonische Voranmeldung, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist. Die Tickets müssen am Freitag bis 18 Uhr in der Tourist Information gekauft werden. Darüber hinaus werden dort die persönlichen Daten erfasst. Eine Mund-Nasenbedeckung ist nur rein vorsorglich mitzubringen, falls man in Streckenpassagen den Mindestabstand nicht einhalten kann. red