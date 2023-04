Stadtführung am Samstag

Bensheim. Für alle Gäste und Bensheimer bietet die Tourist Information am Samstag, 15. April, eine öffentliche Stadtführung an.

Herr Draudt wird alle Interessierten um 11 Uhr am Lammertsbrunnen vor der Tourist-Information (Hauptstraße 53) erwarten und in einem ca. 90-minütigen Rundgang durch die Altstadt viel Wissenswertes über Bensheim und seine Geschichte berichten, heißt es in der Ankündigung. Die Tourist-Information bittet um vorherige Anmeldung für die Stadtführung bis Freitag (14.), 18 Uhr. Die Tickets zu drei Euro sind in der Tourist-Information erhältlich.

Die Tourist-Information hat täglich von 10 bis 13 und montags, mittwochs und freitags von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Dienstags und donnerstags ist jeweils von 14 bis 16.30 Uhr geöffnet.

Sie befindet sich in der Hauptstraße 53 und kann auch telefonisch Auskunft unter der Telefonnummer 06251-869-6101 erteilen. red