Stadtbibliothek Bensheim: Ein Bilderbuch auf großer Leinwand

Bensheim. Am Donnerstag, 20. Januar, um 15.30 Uhr sind Kinder ab vier Jahren in die Stadtbibliothek eingeladen: Lesepatin Brigitte Wagenknecht zeigt das Bilderbuchkino „Ibbe & Knut: Zwei Freunde und das Meer“ – eine warmherzige Geschichte, die zeigt, wie Freundschaft Grenzen überwinden kann.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Inselratte Ibbe wohnt auf einer Insel mitten im Meer. Ibbe liebt das Tosen der Stürme, die sandigen Dünen und seinen alten Leuchtturm. Auch Kaninchenkapitän Knut wohnt auf einer Insel mitten im Meer. Knut liebt die salzige Luft, sein Fischerhaus und den großen grünen Deich. Wäre es nicht toll, wenn man all das teilen könnte, mit einem Freund? Doch was macht man, wenn die große Freundschaft in Sicht ist und trotzdem in der Ferne liegt? Man muss sich etwas einfallen lassen.“ Die farbenfrohen Illustrationen des Kinderbuches werden auf großer Leinwand gezeigt.

Der Besuch der Veranstaltung ist nach direkter Anmeldung vor Ort möglich. Da die Anzahl der Gäste begrenzt ist, bittet die Stadtbibliothek um maximal eine Begleitperson pro Kind. Der Eintritt ist frei. Ab schulpflichtigem Alter ist die Einhaltung des aktuell gültigen Hygienekonzeptes für Veranstaltungen erforderlich.

Weitere Infos, das Hygienekonzept und den Flyer mit weiteren Vorlese-Terminen gibt es in der Stadtbibliothek Bensheim (Beauner Platz 3), online unter www.stadtkultur-bensheim.de oder auf der Facebook-Seite @Stadtkultur.Bensheim. ps

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2