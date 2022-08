Stadtarchiv sucht Zeitzeugen

Bensheim. 1976 fanden in Bensheim und Lorsch mehrere Ausstellungen mit politischen Plakaten des Karikaturisten Klaus Staeck statt. Über die damaligen Veranstaltungen ist allerdings nur wenig bekannt. Daher ist das Stadtarchiv Bensheim nun auf der Suche nach Zeitzeugen, die eine dieser Werkschauen in Bensheim besucht haben und etwas zu deren Verlauf erzählen können.

Die Zeitzeugenberichte tragen zu einer geplanten Ausstellung im Museum Bensheim bei, welche die damals gezeigten Plakate aus dem Bestand des Stadtarchivs in den Mittelpunkt rückt.

Der Grafikdesigner, Karikaturist und Jurist Staeck sorgte vor allem in den 1970er- und 1980er-Jahren mit seinen Plakatentwürfen – häufig gegen die Politik der CDU/CSU gerichtet – für Furore. Als langjähriges SPD-Mitglied unterstützte er seit 1972 sämtliche Wahlkämpfe seiner Partei.

Eine Ausstellung mit seinen Plakaten fand am 28. Mai 1976 in der Nibelungenhalle in Lorsch statt, nachdem ein Ausstellungsverbot der Stadt Lorsch gerichtlich gekippt worden war.

Die Bensheimer Jungsozialistinnen und Jungsozialisten organisierten ebenfalls Veranstaltungen mit den Staeck-Plakaten – so unter anderem die Ausstellung mit „Politsongs“ am 17. September 1976 im Bürgerhaus Bensheim. Es besteht zudem die Vermutung, dass es zwischen dem 20. August und 3. September 1976 während einer Wahlveranstaltung noch eine weitere Werkschau gab.

Zeitzeugen, die Informationen zu den Bensheimer Ausstellungen im Jahr 1976 haben, können sich beim Stadtarchiv melden. ps