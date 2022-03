Stadt startet Service-Offensive

Bensheim. Stadtmarketing und Bensheimer Geschäftswelt setzen im Rahmen des Landesprogramms „Zukunft Innenstadt“ das erste Projekt um – die Service-Offensive „#mittenimhier“, ein Gemeinschaftsprojekt der Gewerbetreibenden mit dem Stadtmarketing.

Mit der Auftaktveranstaltung für Gewerbetreibende in Bensheim startet die Service-Offensive am 7. April im Bürgerhaus. Um 18.30 Uhr spricht mit Nobert Beck ein Experte für Emotionsmarketing über den Aufbau einer für beide Seiten gewinnbringenden Kundenbeziehung. Der Abend richtet sich an Handel, Gastronomie, Handwerksbetriebe und Dienstleistungsunternehmen in ganz Bensheim.

In dem Impulsvortrag geht es um die Zufriedenheit bei allen Beteiligten im stationären Geschäft. Es geht darum, Kundinnen und Kunden das gute Gefühl zu vermitteln, eine richtige Entscheidung getroffen zu haben. Die Zauberformel für die Geschäfte, Restaurants und Dienstleister heißt Kundenorientierung und Servicequalität, schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung.

Emotionale und örtliche Nähe

Neben ihrer örtlichen sei emotionale Nähe ihr entscheidender Wettbewerbsvorteil, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Bensheim. Nur so behaupte sich der Anbieter vor Ort auf Dauer gegen die E-Commerce-Konkurrenz im Internet, auf der grünen Wiese und in den Großstädten.

Norbert Beck ist diplomierter Wirtschaftsingenieur. Vor 18 Jahren gründete er zusammen mit seinem Bruder Johann Beck das Beratungsunternehmen Metatrain GmbH. Für die bis zu 1000 Unternehmen, die jährlich an seinen Service-Checks teilnehmen, wertet Metatrain jährlich 100 000 Kundenmeinungen aus.

Norbert Beck leitete drei Jahre den Campus der Fachhochschule für angewandtes Management in Neumarkt/Oberpfalz mit Lehrtätigkeit im Bereich Marketing. Seit vielen Jahren ist Beck gefragter Key-Note-Speaker und Buchautor.

Im Rahmen der Auftaktveranstaltung gibt es für die Gewerbetreibenden auch weitere Infos zur groß angelegten Kampagne „#mittenimhier“. Im weiteren Verlauf werden die „freundlichsten Gesichter Bensheims“ gewählt. Die Mittel für das Projekt stammen zum Großteil vom Land. Bensheim hatte sich erfolgreich beim Wettbewerb Zukunft Innenstadt beworben und insgesamt 250 000 Euro zugesprochen bekommen. Ein Teil des Geldes für nun für die Kampagne verwendet.

Das Stadtmarketing freut sich über viele Anmeldungen zur Auftaktveranstaltung per E-Mail an stadtmarketing@bensheim.de. Die Anmeldefrist endet am Freitag, 25. März. ps