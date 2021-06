Stadt soll mehr Solarstrom erzeugen

Bensheim. In Bensheim soll die Installation von Photovoltaikanlagen weiter vorangetrieben werden. Bis zu den Haushaltsberatungen für 2022 muss der Magistrat ein entsprechendes Programm vorlegen. Die Stadtverordnetenversammlung hatte in ihrer jüngsten Sitzungen einen Antrag von Grünen, BfB und FWG mehrheitlich beschlossen.

Geprüft werden soll unter anderem die Installation von Solarzellen auf allen städtischen Gebäuden, bei denen dies elektrisch und statisch umsetzbar ist, über kommunalen Park- und Stellplätzen und auf Parkhäusern. Einbezogen werden soll außerdem das Dach des zentralen Busbahnhofs. Interessant könnten auch große Parkplätze sein, die sich nicht in städtischem Besitz befinden. Mit den Eigentümern sollen Gespräche aufgenommen werden.

Darüber hinaus muss das Konzept eine Informations- und Werbekampagne beinhalten, mit denen man quasi auf die Dächer von Firmen und Privathäusern kommen will. Zusammen mit Partnern soll dies gelingen, das bereits existierende Förderprogramm soll berücksichtigt werden. Geprüft werden muss zudem, ob es sinnvoll machbar ist, jede Photovoltaikanlage im öffentlichen Raum mit einer Ladestation für E-Autos zu versehen.

Baustein für den Klimaschutz

Welche Kosten durch ein solches Gesamtkonzept entstehen, wie es zu finanzieren wäre und über welchen Zeitraum es sich erstrecken dürfte, soll ebenfalls dargelegt werden – genauso wie hoch die regenerative Energieerzeugung wäre. Kurzum: Es wird ein Gesamtpaket geschnürt, das Aufschluss darüber gibt, was in Sachen Sonnenenergie als ein wichtiger Baustein zum Klimaschutz in Bensheim noch geleistet werden kann.

„Wir Grüne sehen als wichtige Aufgabe an, die nächsten Schritte auf dem Weg zur Klimaneutralität für Bensheim zu gehen“, betonte Fraktionschefin Doris Sterzelmaier. Sie erinnerte an den seit 2014 bestehenden Masterplan 100 Prozent Klimaschutz. Bis 2018 hätte das städtische Förderprogramm dazu beigetragen, 1651 Kilowatt-Peak (kWp) PV-Leistung zu installieren. 131 Anlagen konnten in diesen vier Jahren gefördert werden.

Weitere Schritten müssten nun folgen. Um die Klimaziele zu erreichen, müssten alle Bereiche in der Stadt – auch Handel, Gewerbe, Haushalte und Straßenverkehr – eingebunden werden. „Wir sprechen hier nicht mehr von modellhaften Projekten, sondern von einer wirklichen Veränderung der regenerativen Stromerzeugung“, so Sterzelmaier. Das könne nur gemeinsam umgesetzt werden.

Ulrike Vogt-Saggau (BfB) hielt die Sonne besonders in der Region als zentrale Energiequelle für gerade prädestiniert. Für ihre Wählergemeinschaft sei der Photovoltaikausbau von zentraler Bedeutung – allerdings auf bereits versiegelten Flächen. Die einfachste und günstigste Lösung sei sicherlich die Installation auf Freiflächen. Das will man jedoch vermeiden. „Die begrenzten Naturressourcen und damit der Lebensraum für Pflanzen und Tiere sind bei vielen politischen Entscheidungen immer wieder die Verlierer“, konstatierte Vogt-Saggau.

Auf versiegelten Flächen gebe es in Bensheim hingegen ein großes Potenzial. Nach Angaben von Metropolsolar könnte über die Dachflächen 40 bis 60 Prozent des städtischen Stromverbrauchs abgedeckt werden. Tatsächlich seien es im Moment nur 1,7 Prozent.

Ertrag hat sich verbessert

Peter Leisemann stellte für die Freien Wähler fest, dass die Entwicklung von PV-Anlagen sehr gut vorangekommen sei. Der Ertrag hätte sich deutlich verbessert im Vergleich zu früher. Es dürfe aber keinen unkoordinierten Rundumschlag geben, sondern es brauche ein Konzept mit einer klaren Zielsetzung, begründete er den Antrag der drei Fraktionen. Grundsätzlich sei es aber am besten, wenn der Stromverbrauch generell reduziert werden könnte.

Bernhard Stenger (CDU) verdeutlichte, dass man in Bensheim schon sehr viel getan haben, beispielhaft führte er Photovoltaikflächen auf Kitas und der Weststadthalle an. Die Möglichkeiten über Parkplätzen sollten untersucht und Partner für solche Vorhaben gefunden werden. Beim Busbahnhof sah er wenig Chancen auf eine Umsetzung. Das sei statisch nicht machbar und würde zudem zu einer Verschattung darunter führen, verwies er auf eine frühere Prüfung.

„Auch wir wollen das Thema voranbringen. Wir dürfen aber nicht vergessen, was es bereits gibt“, meinte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende. So seien in Bensheim 800 Anlagen vorhanden, mit einer Leistung von zehn Megawatt-Peak. Das könne sich sehen lassen.

Zustimmung für den Antrag kam auch aus den Reihen der SPD. „Der Ausbau von Photovoltaik ist ein wichtiger, relativ unkomplizierter Baustein bei der Bekämpfung des Klimawandels, und eine Umsetzung auf den genannten Flächen halten wir für zielführend und sinnvoll“, erklärte Fraktionschefin Eva Middleton.

Als weniger sinnvoll bezeichnete sie den Vorschlag, jeder PV-Anlage im öffentlichen Raum eine Ladestation zuzuordnen. Diese Vorgaben machten die Anlagen unwirtschaftlich, es bräuchte einen teuren Zwischenspeicher. Das Kernziel des Antrags werde jedoch von der SPD unterstützt.

Stefan Stehle freute sich nach eigenem Bekunden, dass ein Teil seines Wahlprogramms aus der Bürgermeisterwahl angegangen werde. „Das ist der richtige Weg“, so der FDP-Fraktionschef. Er warnte zugleich davor, sich mit Photovoltaik nur auf einen Aspekt zu beschränken. Es gebe mehrere Möglichkeiten der Energiegewinnung und -nutzung, wie Solarthermie. Man dürfe sich daher nicht auf eine Technologie festlegen. Unabhängig davon könne jeder einen Beitrag leisten, in dem er einfach Strom spare.

Als einen „grundsätzlich guten Weg“ bezeichnete Rolf Kahnt den Ausbau von Photovoltaikanlagen in Bensheim. Es müsse aber bei jedem Vorhaben die Verhältnismäßigkeit gewahrt bleiben.

In der Abstimmung über die aus mehreren Einzelpunkten bestehenden Vorlage gab es bis auf wenige Ausnahme Einstimmigkeit zwischen den Fraktionen. Abgelehnt wurde lediglich, dass der Magistrat nach Ablauf des internationalen Pilotprojekts „Solar-Anlagen über Autobahnen“ der Bensheimer Stadtverordnetenversammlung einen Bericht vorlegen soll. CDU, FDP, AfD und SPD votierten bei diesem Punkt dagegen.