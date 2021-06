Stadt gegen Pläne für Thermoplastik

Bensheim. Die Rathausspitze scheint – vorsichtig formuliert – nicht überzeugt zu sein von den Planungen der BUWOG Bauträger GmbH für das Gelände der Thermplastik an der Nibelungenstraße. Der neue Eigentümer will dort nach eigenen Angaben 130 Miet- und Eigentumswohnungen errichten (wir haben berichtet).

„Dieses Projekt sehen wir aktuell dort so nicht“, betonen Bürgermeisterin Christine Klein und Erste Stadträtin Nicole Rauber-Jung unisono. Zum jetzigen Zeitpunkt sei eine kurzfristige Entwicklung der Fläche für Wohnbebauung an der Nibelungenstraße vor allem in Hinblick auf die bereits lange laufenden Planungen für den zweiten Bauabschnitt auf dem Villa-Medici-Gelände und der Bebauung in Schönberg nicht vorstellbar. Auf dem dortigen ehemaligen CBM-Hauptsitz könnten in den nächsten Jahren bis zu 170 Wohnungen gebaut werden, was ebenfalls umstritten ist.

BUWOG, eine Tochtergesellschaft der Vonovia, kalkuliert mit einer Gesamtwohnfläche von 9800 Quadratmetern und will „ein gemischtes Quartier für alle Generationen“ bauen – in Mehrfamilienhäusern mit drei bis vier Geschossen zuzüglich Staffelgeschossen. So steht es zumindest in einer Mitteilung, die das Unternehmen verschickt hat.

Die Stadt selbst hatte offenbar ebenfalls Interesse an dem weitläufigen Grundstück zwischen Baßmannpark und Bundesstraße 47. Aufgrund der hohen Preisvorstellungen des Verkäufers habe man die Kaufgespräche jedoch frühzeitig abbrechen müssen.

„Allerdings muss der Magistrat noch über die Löschung eines zugunsten der Stadt Bensheim im Grundbuch eingetragenen Vorkaufsrechts entscheiden“, heißt es aus dem Rathaus.

Letztlich liege es in der Hand der Stadtverordneten, ob Planungsrecht für eine Wohnbebauung an dieser Stelle überhaupt geschaffen werden soll. Mit der Aufgabe der gewerblichen Nutzung ist das Gelände als Außenbereich zu bewerten. Eine Wohnbebauung könne somit nur erfolgen, wenn ein Bebauungsplan aufgestellt und beschlossen wird. „Die Stadtverordneten haben hier alle Zügel in der Hand“, erklären Christine Klein und Nicole Rauber-Jung. dr

