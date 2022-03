Stadt Bensheim sucht den Vorzeige-Garten

Bensheim. „Bensheim blüht!“ Unter diesem Motto startete das städtische Team Klimaschutz, Umwelt und Energie im Februar eine Informationskampagne für pflegeleichte und insektenfreundliche Vorgärten.

Teil der Kampagne ist auch die Aktion „Vorzeige-Garten gesucht“, bei der ein privater Schotter-Vorgarten in einen blühenden Vorzeige-Vorgarten verwandelt werden soll. Der ausgewählte Gartenbesitzer erhält vor Ort eine kostenfreie Beratung und Begleitung durch einen Experten. Dazu gibt es eine „Bensheimer Kiste“ – ein spezielles Pflanzenpaket, das bei der Anlage eines naturnahen Gartens gepflanzt werden kann. Wer seinen Schottergarten öffentlichkeitswirksam umgestalten möchte, kann sich bis zum 15. April per E-Mail an umwelt@bensheim.de bewerben. Übrigens: Die Entsorgungskosten des Schotters werden übernommen. ps/Bild: Stadt

