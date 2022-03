Stadt Bensheim erweiter Online-Service für Bürger

Bensheim. Mit ihrem Online-Serviceportal bietet die Stadt auf ihrer Website bereits eine Vielzahl an digitalen Diensten an. Nun sind weitere Dienstleistungen dazugekommen. So kann die Beantragung der Meldebescheinigung digital erfolgen oder die Nebenwohnung online an- oder abgemeldet werden. Die neuen Dienstleistungen im Überblick:

Beantragung einer (erweiterten) Meldebescheinigung

An- und Abmeldung einer Nebenwohnung

Beantragung einer Auskunftssperre

Beantragung von Übermittlungssperren

Reisedokumente für Kinder

Erklärung der Neben- in eine Hauptwohnung (Statuswechsel)

Verlusterklärung eines Personalausweises/Reisepasses

Voranmeldung eines Umzuges oder Zuzuges

Die Angebote stehen ab 15. März unter www.bensheim.de/rathaus-politik/serviceportal bereit. ps