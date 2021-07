Lückenloser Übergang an der Spitze der Hemsbergschule: Nach der Verabschiedung in den Ruhestand von Bianca Kühnreich wird die bisherige Konrektorin Franziska Kaluza neue Schulleiterin an der Grundschule an der Heidelberger Straße. Beide haben in den vergangenen fünf Jahren eng zusammengearbeitet und die insgesamt zwölf Klassen mit ihren rund 270 Schülerinnen und Schülern auch durch die

...