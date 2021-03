Bensheim. Am Palmsonntag (28.) wird in Sankt Georg um 16.30 Uhr und um 18.30 Uhr das berühmte „Stabat Mater“ von Giovanni Battista Pergolesi in der musikalischen Andacht „Passionsklänge“ gespielt.

Die Sopranistin Heike Heilmann und die Altistin Julia Diefenbach aus Frankfurt sind auf alte Musik spezialisiert und werden begleitet von einem Streicherensemble auf historischen Instrumenten. Gregor Knop hat die musikalische Leitung vom Cembalo aus. Pfarrer Thomas Catta gibt spirituelle Impulse, erläutert Textstruktur und Inhalte und überträgt die Fragen des lateinischen Textes auf heute.

Der Text des „Stabat Mater“ meditiert die Schmerzen Mariens beim Tod ihres Sohnes und stellt Bezüge zum Hörer her, der dadurch in das musikalische Geschehen einbezogen wird. Trotz der durchgehenden meditativen Stimmung des Textes schafft es Pergolesi, musikalisch-dramatische Abläufe zu komponieren und den Text in einen spannenden Ablauf von zwölf Einzelstücken zu integrieren.

Der Eintritt ist frei, am Ausgang wird um eine Spende für die ausführenden Musiker gebeten. red