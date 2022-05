SSG startet Boule-Woche

Bensheim. Die Boule-Abteilung der SSG Bensheim hat – wie berichtet – mit Mitgliedern und Freunden den renovierten Bouleplatz im Weiherhausstadion mit einer kleinen Feier eröffnet. Die neue Namensgebung „Boule-Allee“ beschreibt dabei treffend das Ambiente der Anlage.

Die Abteilung lädt nun im Rahmen einer Boule-Woche von Samstag (14.) bis zum 21. Mai alle Interessierten ein, die Faszination dieses Sports kennenzulernen. Mit Erklärungen, kleinen Übungen und gemeinsamem Spiel möchte man Technik, Taktik und manche Kniffs vermitteln.

Anfänger sind willkommen

Angesprochen werden sowohl Neulinge, die das Spiel komplett von Anfang an lernen können, als auch Fortgeschrittene, die ihre Technik verbessern möchten. Die Abteilungsmitglieder sind mit Herzblut dabei und freuen sich, wenn sie ihr Wissen und die Faszination des Volkssports unserer französischen Nachbarn mit anderen teilen können.

„Wir sind davon überzeugt, dass es viele Interessierte gibt, die sich bisher nur noch nicht getraut haben, den ersten Schritt zu machen“, so Abteilungsleiter Carsten Büssing. Wer also schon immer damit geliebäugelt hat, sollte diese Gelegenheit nutzen. An den beiden Samstagen (14. und 21.) ist Beginn um 14.30 Uhr, am Dienstag (17.) um 18 Uhr in der Boule-Allee.

Kugeln werden zur Verfügung gestellt, eine Anmeldung ist nicht zwingend erforderlich, aber zur besseren Planung gewünscht (Telefon 06251/78569). Alle weiteren Informationen zur Veranstaltung finden sich auf der Internetseite der SSG, Abteilung Boule/Pétanque. red