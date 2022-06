SSG-Outdoor-Gruppe Bensheim wandert in der Pfalz

Bensheim. Es geht in die Pfalz, so kündigte die Wanderführerin die Mai-Tour der SSG-Outdoor-Gruppe „Wandern für Aktive“ an, und elf Wanderer kamen zum Treffpunkt.

Gestartet wurde am Forsthaus an der Weilach in der Nähe von Bad Dürkheim. Der Weg führte durch lichte Kastanienwälder zum römischen Steinbruch oberhalb von Bad Dürkheim. Dort wurde vor mehr als 2000 Jahren gelber Sandstein abgebaut. Oberhalb des Steinbruchs, am Krimhildenstuhl, hatte man eine tolle Aussicht über Bad Dürkheim und die Rheinebene.

Weiter ging es entlang des keltischen Ringwalls, der 500 vor Christus eine Siedlung schützte, zum Kaiser-Wilhelm-Turm mit Aussicht ins Klaustal. Weitere Etappenziele, wie Klosterruine Limburg und Burgruine Hardenburg, konnte man von dort schon sehen. Durch Kiefernwälder ging es aber erst auf den höchsten Punkt der Wanderung zum Teufelsstein, ein germanischer Kultstein. Weiter durch lichte Buchenwälder führte der Pfad durch das Klaustal hoch zur Klosterruine Limburg, eine im romanischen Stil gehaltene ehemalige Benediktinerabtei. Dort wurde Mittagsrast gehalten und die Ruine besichtigt.

Auf dem Rückweg kehrte man an der Burgruine Hardenburg zu einer Kaffeepause ein. Die Hardenburg war ehemals eine mächtige Burg der Herren von Leiningen. Nach mehr als 20 Kilometern und etlichen Höhenmeter kamen die Bensheimer zum Ausgangspunkt zurück. red