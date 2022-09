Die Abteilung Outdoor/Wandern bietet mit ihren zwei Bereichen abwechslungsreiche Wanderungen und Aktivitäten an. So bietet „Wandern für Aktive“ anspruchsvollere Touren für erfahrene Wanderer. Einmal im Monat werden interessante Wanderziele in der näheren und weiteren Umgebung erwandert. Die Touren richten sich an sportliche Wanderer mit einer reinen Gehzeit um die fünf Stunden.

