SSG Bensheim sammelt wieder Altpapier

Bensheim. Zeitungen, Prospekte, Bücher und Kataloge werden jeden zweiten Samstag alle zwei Monate von 9 bis 12 Uhr bei der DJK-SSG Bensheim kostenlos entsorgt. Die Papiersammlung ist dieses Jahr unter der Federführung der Bouleabteilung. Diesen Monat findet sie am Samstag (8.) statt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die SSG bittet vor allem Unternehmen darum, sich an die Auflagen des Abfuhrunternehmens zu halten und nur Zeitungen, Zeitschriften, Kataloge und Ähnliches abzuliefern. Kartons sind lediglich als Sammelbehälter für Zeitungen erlaubt.

Der Container steht hinter Vergölst am südlichen Berliner Ring 11-13 (Einmündung Werner-von-Siemens-Straße). Die Zufahrt erfolgt vom Berliner Ring aus zwischen Vergölst und Becker-Recycling.

Helfer sind vor Ort

Mehr zum Thema Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Festplatz Bensheimer Zeltdorf wird für den Winter vorbereitet Mehr erfahren Heute Ortstermin CDU im Bensheimer Westen unterwegs Mehr erfahren

Wie bisher werden auch größere Mengen (keine Haushaltsauflösungen), die nicht alleine transportiert werden können, von der SSG abgeholt. Bei Bedarf kann dafür bis Freitag (7.) um 18 Uhr angerufen werden (Telefon 06251/4852). Dieser frühe Zeitpunkt ist nötig, da am Samstagvormittag alle Helfer im Einsatz sind. Für Ältere stehen Abteilungsmitglieder als Helfer beim Ausladen am Container bereit, schreibt die Abteilung in ihrer Pressemitteilung abschließend. red