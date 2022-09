Hockey ist ein Mannschaftssport – während der Feldsaison draußen an der frischen Luft, während der Wintermonate in der Halle. Mädchen finden in gleichem Maße wie Jungs schnell Zugang zu diesem Sport. Obwohl technisch anspruchsvoll gibt es schon für Drei- bis Fünfjährige spielerische Varianten, um die motorischen Fertigkeiten zu schulen.

Hockey ist ein sehr dynamisches Spiel, das von den

...