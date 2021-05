Sprungbrett startet im Juni wieder

Hochstädten. Die Veranstaltungsreihe „Sprungbrett“, die Talenten aus der Showbranche eine Bühne bietet und 2020 Premiere feierte, wird nach einer Corona-bedingten Pause im Hochstädter Haus fortgesetzt. Unter dem Motto „Summer Feeling“ gestaltet das Organisationsteam an vier Wochenende im Juni Talent-Shows mit jungen und jung gebliebenen Künstlern aus der Region.

Jeden Samstag im Juni heißt es dann um 19 Uhr: Bühne frei. An vier Terminen werden online jeweils ein Künstler, ein Musiker oder eine Band vorgestellt. Die Sendungen dauern cirka 25 bis 30 Minuten.

„Sprungbrett“ 2021 startet am Samstag, 5. Juni, mit Jan Aaron Snachel (Gesang und Gitarre), einem jungen Musiker mit viel Potenzial. Am 12. Juni geht es weiter mit der Band „Muszika Gioia“, die sich auf traditionelle Musik aus Südeuropa spezialisiert hat.

Parodie und Mundharmonika

In der Sendung am 19. Juni wird das „Akustik Duo Mixt“ mit Gitarre, Ukulele und Mundharmonika Songs der 60er und 70er Jahre darbieten. Beim vorläufig letzten Auftritt am 26. Juni präsentiert sich Gerry Fuchs mit „Kaiser Nero“, einer Parodie von Gerhard Polt. Im Anschluss lässt Peter Queisser mit seiner Mundharmonika die ebenso gefühlvollen wie lebenslustigen Lieder von Mikis Theodorakis spielen.

Alle Sendungen beginnen um 19 Uhr und werden auf dem Youtube-Kanal „Hochstädten TV“ gesendet. Links werden auch auf der Homepage von www.Hochstädter-Haus.de veröffentlicht. gs