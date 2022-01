Spreewaldgurken statt Kekse

Bensheim. Zum Abschluss des Jahres fand im Leistungskurs Geschichte am Bensheimer Goethe-Gymnasium in diesem Jahr keine gemeinsame Weihnachtsfeier mit Plätzchen und Weihnachtspunsch statt.

Verköstigt wurden stattdessen verschiedene Produkte wie Vita Cola, Nudossi und Spreewaldgurken. Thematisch befindet sich der Kurs nämlich in der Zeit des geteilten Deutschlands, als eine Mauer die Deutschen in zwei unterschiedliche politische und wirtschaftliche Systeme teilte.

Zu dieser Zeit noch nicht geboren

Für die 17 und 18-jährigen Schülerinnen und Schüler, die in diesem Frühjahr das Abitur ablegen werden, liegt dies in einer Zeit vor ihrer Geburt, also weit zurück. Aber Bezüge zur Vergangenheit sind bei dem einen oder anderen Jugendlichen durchaus vorhanden, deren Eltern in der DDR aufwuchsen.

Trotzdem ist nur wenigen bewusst, wie sich die Versorgungslage in der damaligen DDR wirklich darstellte und dass es zum Beispiel kaum Südfrüchte zu kaufen gab. Unvorstellbar ist dies für viele Schüler angesichts des umfangreichen Angebots in unseren Supermärkten heute.

Beim Probieren der unterschiedlichen Produkte wurde schnell klar, dass wir uns im Kindesalter auf bestimmte Geschmacksrichtungen festlegen, dies wurde insbesondere bei der Verkostung von Schokolade deutlich und natürlich bei den unterschiedlichen Nussnougat-Cremes. Hier wurden die westlichen Produkte von den Schülern deutlich bevorzugt.

Anders stellte sich dies bei Würstchen, Gurken, Ketchup und teilweise bei den koffeinhaltigen Brausen dar. Die „Ost-Cola“ wurde beispielweise als weniger süß von einigen Schülern gelobt. „Natürlich ist diese Verköstigung vor allem ein Spaß“, betont Leistungskurs-Lehrerin Judith Grön, die die Ostprodukte mitbrachte.

„Sicher haben sich viele Produkte dem Zeitgeist und Zeitgeschmack angepasst, beziehungsweise sind überall im Land im Sortiment und auch nachgefragt, wie die bekannten Spreewaldgurken und Senf aus Bautzen, trotzdem sind aber Unterschiede zu schmecken“.

Die Schüler brachten die Westprodukte zur Jahresabschlussfeier mit und es wurde blind verköstigt und so viel probiert, dass die Jugendlichen erstmal ihr Pausenbrot in der Schultasche lassen konnten. In jedem Fall stellte der Geschmacksvergleich eine willkommene Abwechslung zum Schulalltag dar und war ein würdiger Ersatz der Weihnachtsfeier. red

