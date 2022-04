Sprechstunde mit Michael Meister in Bensheim

Bensheim. Seine nächste Bürgersprechstunde wird der Bergsträßer Bundestagsabgeordnete Michael Meister wieder als Präsenzsprechstunde durchführen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Meister steht Interessenten am Donnerstag, 14. April, in seinem Büro in Bensheim, Hauptstraße 71-73, (zweites Obergeschoss über der Nibelungenquelle) von 18 bis 19 Uhr für persönliche Gespräche zur Verfügung.

Interessenten werden gebeten, sich zuvor unter Telefonnummer 06251/680274 anzumelden, jedoch sind auch spontan Entschlossene ohne Voranmeldung willkommen, heißt es in der Ankündigung. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2