Sporthallen-Neubau und Groß-Kita

Bensheim. Die nächste Video-Konferenz der BfB-Fraktion findet ausnahmsweise am heutigen Montag (16.) um 17 Uhr statt. „Wir sprechen über den gewünschten Bau zweier Sporthallen am Berliner Ring/Ecke Winkelbach und bereiten dazu eine umfangreiche Anfrage an den Magistrat vor“, informiert Stadtverordneter Norbert Koller.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bedarf klären

Die BfB ist der Auffassung, „dass zunächst geklärt werden muss, ob bestehende Sporthallen aufgestockt werden können, bevor weiterer Flächenverbrauch stattfindet. Dazu müssen Stadt, Kreis, die Schulen und die Sportvereine eng zusammenarbeiten, fordert Stadtverordnete Ulrike Vogt-Saggau in der Pressemitteilung der Wählergemeinschaft.

Kirchengemeinden steigen aus

Als weiteres Thema hinterfragt die BfB nach eigenem Bekunden die Aussage, dass die siebenzügige Groß-Kita im Grüngürtel zwischen Fehlheim und Schwanheim billiger sein soll als zwei Kindertagesstätten in Fehlheim und Schwanheim.

Wenn man bedenke, dass die Zuschüsse beider Kirchengemeinden bei dem Bau einer gemeinsamen Kita auf Dauer entfallen und zusätzliche Gründungsmaßnahmen vorgenommen werden müssten, da der Bau in einem Alt-Neckar-Bereich stattfindet, „ist eine solche Aussage sehr leichtfertig“, bemerkt Stadtverordneter Franz Apfel in der Pressemitteilung abschließend. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2