Bensheim. Das Sportabzeichen in Bensheim nimmt nun wieder Fahrt auf. Vom 6. Juli bis 28. September wird immer dienstags zwischen 18 und 20 Uhr im Weiherhausstadion (Nordkurve) in Auerbach für das Sportabzeichen trainiert, teilt die SSG Bensheim in einer Pressenotiz mit. Teilnehmer können sich mit der Luca-App auf dem Smartphone registrieren, heißt es in der Mitteilung weiter. Interessierte müssen sich unter folgender E-Mailadresse anmelden: spoabz.bensheim@web.de. red

