Sport und Natur im Einklang

Auerbach. Die TSV Auerbach und der Nabu Bergstraße sind Gewinner im Wettbewerb „Gemeinsam Neues schaffen“ – nachdem bereits seit 2021 eine Kooperation zwischen Sport- und Naturschutzverein besteht. Der Nabu mietet für seine Sitzungen und Besprechungen zu festen Zeiten einen Raum bei der TSV. Die TSV wiederum verwendet den Mieterlös zweckgebunden zur ökologischen Aufwertung ihrer Außenbereiche. Nun bot sich die Chance, sich beim Projektwettbewerb der BASF, „Gemeinsam Neues schaffen“, zu bewerben.

Mit dem Projekttitel „Sport mit der Natur – Sport in der Natur: Nachhaltige Gestaltung und ökologische Aufwertung“ hatten sich die Kooperationspartner unter Beifügung eines detaillierten Finanzplanes beworben. Zurückgreifen konnte die TSV bereits auf positive Erfahrung: Seit 2017 konnten in Kooperation mit dem Musikverein Auerbach und der Schillerschule für ein generationenübergreifendes Musikprojekt fast 30 000 Euro an Förderung aus diesem Wettbewerb eingesetzt werden.

Voraussetzung zur Teilnahme waren Kooperationen zwischen Vereinen, Organisationen oder Institutionen mit ganz und gar unterschiedlicher gesellschaftlicher Ausrichtung. Die Federführung für den Antrag lag bei Vorstandsvorsitzenden Joachim Vogt, die Betreuung des Projekts wird durch Vizepräsident Michael Kärchner wahrgenommen.

Aus insgesamt 62 eingehenden Bewerbungen wurden schließlich 20 Gewinner ausgewählt. Mit der Kombination aus Sport und Natur hatten beide Vereine weitgehend ein Alleinstellungsmerkmal unter den zahlreichen Projekten besetzt. Mit dem Gewinn geht eine garantierte Mindestfördersumme von 5000 Euro einher. Diese kann sich noch durch Bewertung einer unabhängigen Jury erhöhen. Voraussetzung hier ist die Bewertung der Bewerbung, des Finanzplans und der Präsentation, welche neu überarbeitet und eingereicht wurden. Die Gewinner wurden zum traditionellen Co-Creation-Workshop geladen, der als Online-Veranstaltung organisiert war. An dem Workshop nahmen Bettina Walter (Nabu), Joachim Vogt (TSV Auerbach), Jürgen Schneider (Nabu Meerbachtal) und Michael Kärchner (TSV Auerbach/Nabu Bergstraße) teil. Innerhalb dieses Workshops präsentierten jeweils fünf Teilnehmer ihre Projekte anhand einer Präsentation und konnten Rückmeldungen der Teilnehmer sowie Anregungen und Vorschläge mitnehmen, die wiederum genutzt wurden, um der Bewerbung noch den „letzten Schliff zu“ verpassen und diese bis Ende Februar einzureichen.

In den kommenden Wochen wird die Höhe der Förderung von einer unabhängigen Jury final festgesetzt und kann anschließend von den Vereinen abgerufen werden.

Die Förderung soll, wie der Titel bereits verrät, dazu dienen, die Sportanlagen der TSV Auerbach ökologisch aufzuwerten. Hier gab es bereits mehrere Treffen zwischen TSV und Nabu, bei denen Ideen und Möglichkeiten erörtert wurden, wie die Begrünungen existierender Hallenwände, Schaffung von Insektenhotels und Bienenweiden oder das Anlegen eines Baumlehr- oder Barfußpfades.

Neben den beiden Hauptvereinen des Projekts sollen weitere Vereine und Institutionen eingebunden werden. Die Herstellungen einen Insektenhotels wird in Kooperation mit einer örtlichen sozialen Einrichtung realisiert und ist beauftragt.

Projekte werden, soweit möglich, beschildert und mit QR-Codes versehen, die Besuchern Hintergrundwissen vor Ort und auf den vereinseigenen Webseiten vermitteln sollen. Da die existierenden Sportanlagen der TSV öffentlich zugänglich sind und an das Weiherhaus angrenzen, werden mit dem Kooperationsprojekt nicht nur die Vereinsmitglieder der beiden Vereine, sondern auch Besucher, Gäste und die Bevölkerung der Stadt angesprochen. red