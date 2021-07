Sport erst ab 7.30 Uhr möglich

Bensheim. Der Magistrat hat die Öffnungszeiten für das Weiherhausstadion festgelegt. Montags bis freitags ist die Sportstätte von 7.30 bis 21 Uhr geöffnet, am Wochenende von 8 bis 20 Uhr sowie an Feiertagen von 9 bis 18 Uhr. An den Eingängen werden entsprechende Drehkreuze verbaut. Raus kommt man dann nach der Schließung noch, aber nicht mehr rein. Die Vereine, die im Weiherhaus beheimatet sind, erhalten einen Schlüssel für die Nutzung außerhalb dieser Zeiten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Soweit, so gut – eigentlich: Im Sozialausschuss am Mittwoch hatte Ingrid Schich-Kiefer (CDU) noch Redebedarf. Sie machte sich stark für eine frühere Öffnung des Stadions. Es sollte demnach geprüft werden, ob es im Sommer nicht schon um 7 Uhr losgehen könnte. Hintergrund: Sie sei von Frauen angesprochen worden, die dort vor ihrer Arbeit joggen gehen. 7.30 Uhr wäre ihnen aber zu spät. „Zum Wohle des Sports und der Gesundheit“ sollte man die halbe zusätzliche Stunde in Erwägung ziehen, so die Ortsvorsteherin von Bensheim-West.

30 Minuten kosten mehr Geld

Finanzdezernent Adil Oyan (Grüne) warf ein, dass es dem Ausschuss natürlich zustehe, einen solchen Antrag zu stellen. Er erinnerte aber daran, dass die 30 Minuten auch höhere Personalkosten verursachen würden – nicht nur bei den Hausmeistern, sondern auch beim Sicherheitsdienst, der den städtischen Angestellten zur Seite gestellt werden müsste aufgrund der Vandalismusvorfälle und der Auseinandersetzungen in den vergangenen Monaten.

„Dafür müsste Geld in den Haushalt eingestellt werden“, so Oyan, wohlwissend, dass die neue Koalition aus CDU, SPD und FDP zurzeit mit wenig Begeisterung für den Kämmerer durch den Haushalt pflügt. Darüber hinaus glaube er nicht, dass an der halben Stunde das Wohl des Sports und der Gesundheit in Bensheim abhänge. Man könne auch außerhalb des Stadions joggen gehen. Die ehrenamtliche Stadträtin Waltrud Ottiger (CDU) bestätigte, dass man im Magistrat ausgiebig über die Öffnungszeiten diskutiert, Möglichkeiten geprüft habe – und zum vorgelegten Ergebnis gekommen sei.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„Es ist eben nicht nur damit getan, dass die Hausmeister einfach früher kommen und aufschließen.“ Die Sache sei deutlich komplexer. Außerdem müsse die Frage erlaubt sein, ob sich der Aufwand für den vermutlich überschaubaren Personenkreis lohne, so Oyan.

„Da laufen morgens nicht die Massen“, versicherte Susanne Hannak (FWG) aus eigener Ansicht und sportlicher Betätigung im Weiherhausstadion. Obwohl aus den Reaktionen der anderen Ausschussmitglieder absehbar war, dass es keine Mehrheit für das Ansinnen geben würde, bestand Ingrid Schich-Kiefer auf einer Abstimmung – mit erwartbarem Ausgang. Außer ihr stimmte niemand für eine Prüfung, Fraktionskollege Maximilian Gärtner enthielt sich.