Spontanes Eisessen statt Hemsberg-Tour

Bensheim. Der Odenwaldklub Bensheim hat die jährliche Sonnenwendfeier auf dem Hemsberg schon frühzeitig abgesagt. Anstatt Sonnenwendfeuer auf dem Hemsberg, Treffen der verschiedenen Vereine und Verköstigung durch den Hemsbergwirt Krastel, beschloss die Ortsgruppe des OWK Bensheim, auf den Hemsberg zu laufen und nach langer Zeit sich bei gemütlichem Beisammensein auszutauschen. Die Wettervorhersage gab einen Anstieg der Temperaturen an diesem Tag auf 34 Grad an. Kurzentschlossen wurden über eine Telefonkette die Teilnehmer angerufen und die Gruppe ging zum Eisessen in Bensheim.

Das war ein kommoder Einstieg zum Beginn der Veranstaltungen, siehe Wanderplan auf der Homepage des OWK Bensheim, nach all den Entbehrungen in diesem Jahr, so der Odenwaldklub. red/Bild: OWK