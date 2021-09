Sponsorenlauf an der Grundschule Kappesgärten für die Bensheimer Tafel

Bensheim. Für die Erstklässler war es am Montag eine Premiere, alle anderen Schüler hatten mindestens einmal daran teilgenommen: der Spendenlauf der Grundschule in den Kappesgärten. Alljährlich suchen sich die Schülerinnen und Schüler Sponsoren, die ihnen pro zurückgelegter Runde um die Schule einen festgelegten Betrag für einen guten Zweck zukommen lassen. In diesem Jahr war allerdings Corona-bedingt kein gemeinsamer Lauf aller Schüler möglich. Jede Klasse absolvierte zeitversetzt den Sponsorenlauf. Wie bereits im vergangenen Jahr wird die Hälfte der erlaufenen Spendensumme der Bensheimer Tafel zugutekommen, die andere Hälfte der eigenen Schule. tn/Bild: Neu

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1