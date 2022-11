Spirituelle Abendmusik und Ausstellungseröffnung

Bensheim. Am Sonntag, 13.11. findet um 18 Uhr die nächste Chor-Raum-Zeit in Sankt Georg in Bensheim statt: Das Junge Vokalensemble singt in dieser spirituellen Abendmusik Vertonungen der Psalmen, die mit „Cantate Domino“ beginnen, die also mit den Worten beginnen: „Singet dem Herrn“.

Zu hören sein werden Werke von Rolf Schweizer, Andrea Gabrieli, Egil Hovland und John Rutter. UIrich Kuther wird über die Bedeutung der „Singpsalmen“ damals und heute sprechen, Regionalkantor Gregor Knop wird kurze Einführungen in die zu hörende Musik geben. Das Junge Vokalensemble besteht aus 25 jugendlichen Sängerinnen und Sängern, die seit langem mit Gregor Knop in der Singschule Sankt Georg singen und so bestens präpariert sind für die vier- bis fünfstimmigen Chorwerke der Chor-Raum-Zeit.

Um 19 Uhr wird die Ausstellung „Durchkreuzte Wege“ von Anita Jäger in der katholischen Kirche Sankt Georg eröffnet: Die Künstlerin aus Obertshausen stellt großformatige geistlich inspirierte Werke in der Kirche aus, es erklingt das eigens für diese Ausstellung komponierte Lied „Durchkreuzte Wege“, und die Künstlerin wird ihre Werke erläutern.

Der Eintritt zu den beiden Veranstaltungen ist frei, die Pfarrgemeinde Sankt Georg lädt zum Besuch ein. red