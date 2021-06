Spielplatz Bleiche: Kinder haben Vorrang

Bensheim. Der Spielplatz an der Bleiche ist ganzjährig ein beliebtes Ausflugsziel. Gerade jetzt in den heißen Monaten ist insbesondere der Zugang zur Lauter eine begehrte Spielfläche für Familien mit Kindern.

Die Stadtverwaltung weist in einer Pressemitteilung explizit darauf hin, dass der Zugang zum Bachlauf in erster Linie für Kinder angelegt wurde. Zuletzt gab es Hinweise, dass sich zunehmend immer mehr Hunde an der Stelle aufhalten würden.

Es sei auch bereits zu Konflikten zwischen Hunden und Kindern gekommen. Dazu heißt es aus dem Rathaus, dass innerhalb der gesamten Anlage, also im Gebiet der Bleiche, durchgehend Leinenpflicht besteht. ps/Bild: Stadt