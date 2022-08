Im ehemals städtischen Kinderhort in der Jacob-Löhr-Straße ist nach dem Auszug der Kita-Kinder in die neu errichtete Kindertagesstätte am Berliner Ring Mitte Juni wieder Leben eingezogen. Das Familienzentrum hat dort übergangsweise bis Ende des Jahres eine Spielgruppe für ukrainische Kinder eingerichtet, die mit ihren Müttern vor dem Krieg geflüchtet sind. Die Betreuung ist kostenlos. Die

