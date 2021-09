Zell. Jeden dritten Samstag im Monat gibt es den neu eingerichteten Spieleverleih der SKG Zell. Dabei können sich Kinder kostenlos für vier Wochen Spiele für drinnen und draußen ausleihen. So auch am Samstag (18.) zwischen 10 und 11 Uhr. Vor dem Vereinsheim der SKG Zell, also im Freien unter dem Vordach, kann man sich Spiele aussuchen und gleich mitnehmen. Nähere Informationen zu allen Aktionen der SKG kann man der Homepage oder der Facebook-Seite entnehmen. red

