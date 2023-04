Spielend lernen an der Hemsbergschule

Bensheim. Die Kinder der Hemsbergschule haben allen Grund zur Freude, denn die dreizügige Grundschule hat dank ihres originellen und durchdachten Konzepts eine komplette Spieleausstattung der Initiative „Spielen macht Schule“ gewonnen, die damit das klassische Spielen an Schulen fördern möchte.

Spielen macht schlau – das sagen nicht nur Hirnforscher, davon ist auch das Kollegium der Hemsbergschule überzeugt. Julika Jordan, Lehrerin im Vorbereitungsdienst an der Hemsbergschule, und Schulsportleiter Raik Buchfink hatten sich daher im vergangenen Jahr an dem Aufruf der Initiative „Spielen macht Schule“ beteiligt und ein individuell erarbeitetes pädagogisches Konzept zur Umsetzung eines Spielezimmers eingereicht. Die 202 besten Konzepte, darunter auch das der Hemsbergschule, wurden im Herbst 2022 von einer Jury prämiert.

Einsatz in EuLe-Stunden

Nun darf sich die Grundschule über die Ergänzung ihres Bestands an Lern- und Gesellschaftsspielen freuen: Insgesamt 30 verschiedenen Spielwaren wurden der Hemsbergschule von Mitgliedsunternehmen des Deutschen Verbands der Spielwarenindustrie (DVSI) kostenlos zur Verfügung gestellt.

Für die Umsetzung des Konzepts wurde nun ein Spieleschrank samtzugehörigem Ausleihsystem eingerichtet. So stehen die bereitgestellten Spiele allen rund 300 Kindern der Schule zur Verfügung und können im Unterricht beispielsweise in den EuLe-Stunden (als Abkürzung für „Eure Lernzeit“) zum Einsatz kommen. In den EuLe-Stunden wird den Kindern eigenständiges Lernen, Forschen und Entdecken ermöglicht. Einen großen Gewinn stellen die Spiele auch für den Unterricht in der Vorklasse, in der Intensivklasse und für die Kinder des Vorlaufkurses dar, heißt es in einer Pressemitteilung der Grundschule.

Auch bei der diesjährigen Faschingsfeier kamen verschiedene Gesellschaftsspiele aus dem Spielezimmer zum Einsatz und sorgten für große Freude bei den Kindern. So stellte der Zweitklässler Tim begeistert fest: „Ich wünschte, wir hätten jeden Tag so eine Spielestunde.“ Auch Lehrerin Julika Jordan freut sich, dass das Spieleangebot so gutangenommen wird und begrüßt, dass das Angebot stetig erweitertwerden soll.

Erkenntnisse der Hirnforschung

Die Initiative „Spielen macht Schule“ wurde vom Verein „Mehr Zeit für Kinder“ und dem ZNL Transferzentrum für Neurowissenschaften und Lernen ins Leben gerufen.

Hintergrund des Projektes sind Erkenntnisse der modernen Hirnforschung. Sie zeigen, dass aktive Erfahrungen mit haptischen und visuellen Reizen, wie sie das klassische Spielzeug bietet, förderlicher sind als die passive Erfahrungsvermittlung. Dem immer stärker werdenden Einfluss der Bildschirmmedien möchte die Initiative „Spielen macht Schule“ entgegenwirken. Unterstützt wird die Initiative, die im Jahr 2022 zum 16. Mal ausgeschrieben wurde, von den 16 Kultusministerien. red