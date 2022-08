Spielenachmittag im Gronauer Erzählcafé

Gronau. Der Ortsbeirat Gronau und das Organisationsteam laden, passend zur Ferienzeit, Jung und Alt am Donnerstag (25.) ins Dorfgemeinschaftshaus Gronau, Märkerwaldstraße 81A, zum Erzählcafé ein.

In der Zeit von 14.30 bis 16.30 Uhr gibt es an diesem Nachmittag Gelegenheit, neben einem kleinen Plausch bei kühlen Getränken, Kaffee und Kuchen, gemeinsam ein paar bekannte Spiele zu spielen sowie Neue auszuprobieren. Hierzu können Spiele mitgebracht werden. An allen anderen Donnerstagen findet, jeweils von 15 bis 17.30 Uhr in der Grunemer Stubb im alten Rathaus am Römer, ein offener Treff statt. Die Räumlichkeiten können auch von anderen Gronauer Gruppen und Initiativen genutzt werden. Interessierte wenden sich hierzu bitte an den Ortsbeirat Gronau.

Gronauer Bürgerinnen und Bürger, die keine Möglichkeit haben alleine das Dorfgemeinschaftshaus aufzusuchen, können sich zwecks Begleit- oder Fahrdienst bei Heidi Unrath unter der Telefonnummer 06251/8615249 melden. red