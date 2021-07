Spiel und Sport zum Ferienende

Bensheim. Die Abteilungen Badminton und Turnen der TSV Auerbach bieten zum Ferienende drei sportliche Vormittage mit verschiedenen Angeboten zum Ausprobieren, Austoben und „Reinschnuppern“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dieses Angebot findet von Mittwoch, 25. August, bis Freitag, 27. August, statt – jeweils von 9 bis 12 Uhr. Die Kinder können wählen, ob sie ein, zwei oder an allen drei Tagen teilnehmen möchten. Dieses Ferienprogramm findet in der Anlage der TSV Auerbach, Saarstraße 56 (beim Weiherhausstadion) in der Vereinsturnhalle, Trainingshalle oder auf dem Freigelände statt. Geeignet ist das Programm für alle Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren.

Von Badminton bis Turnen

Vereinsmitglieder sind kostenfrei, für Nichtmitglieder wird ein kleiner Beitrag erhoben.

Das Angebot umfasst Badminton („Der Smash mit der schnellen Feder“), Frisbee (Spaß mit den fliegenden Scheiben), Jazztanz (coole Bewegungen, fetzige Musik) und Geräteparcours (Klettern, Hüpfen, Überschlagen, Turnen und vieles mehr).

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Anmeldeunterlagen, sowie weitere Infos sind auf der Homepage www.tsv-auerbach.org/turnen zu finden. red