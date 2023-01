Spezialist für Gebäudetechnik seit 95 Jahren

Bensheim. „Die erfolgreichen Unternehmen aus dem Mittelstand sind es, welche die Wirtschaftsregion Bergstraße weit über ihre Grenzen hinaus bekannt machen“, betont Matthias Zürker, Geschäftsführer der Wirtschaftsregion Bergstraße/Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH (WFB).

Diese Betriebe können häufig auf eine lange Firmengeschichte zurückblicken und so vom Erfahrungsschatz mehrerer Generationen profitieren, heißt es in einer Pressemitteilung der WFB.

So auch die Firma Helmut Herbert GmbH & Co in Bensheim. Im vergangenen Jahr feierte das Unternehmen sein 95-jähriges Bestehen. Die WFB ließ es sich nicht nehmen, dem traditionsreichen Experten für Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärtechnik einen Unternehmensbesuch abzustatten und eine Gratulationsurkunde zu überreichen.

Das Familienunternehmen wurde 1927 von Peter Herbert in Einhausen als Handwerksbetrieb für Heizung, Sanitär und Elektro gegründet. Unter der Leitung seiner Söhne Helmut, Bernd und Josef entwickelte sich der Betrieb zu einem modernen Systemanbieter für Haus- und Gebäudetechnik.

Dritte Familiengeneration

Sven Herbert vertritt heute als Geschäftsführer die dritte Familiengeneration. Wie er erläuterte, treibt er die strategische Entwicklung zum Multi-Spezialisten weiter voran und plant mit der neu gegründeten Unternehmenstochter Dimexcon GmbH seine Expertise im Bereich digitale Planung und Vorfertigung auszubauen.

„Innovation und Weiterentwicklung sind für uns als mittelständisches Familienunternehmen essenziell“, so der Geschäftsführer. „Dass dies nur gemeinsam mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geht, liegt auf der Hand. Die Menschen bei Herbert machen den Erfolg unserer Firmengeschichte aus.“

Rund 550 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt das Unternehmen zurzeit an fünf Standorten: Bensheim, Mannheim, Frankfurt/Eschborn, Nauheim und Mainz. red