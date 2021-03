Von Jeanette Spielmann

Schwanheim. Wenn am Sonntag in Bensheim und seinen Stadtteilen gewählt wird, werden die Karten für die Besetzung der städtischen Gremien neu gemischt. Wie sich im Zuge der Aufstellung der Kandidatenlisten gezeigt hat, sind es in den meisten Gremien bekannte Personen, die sich erneut für ein Mandat in der Stadtverordnetenversammlung oder im Ortsbeirat

...