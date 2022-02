Sperrung in der Friedhofstraße

Bensheim. In der Friedhofstraße wird entlang des ehemaligen Euler-Geländes in der kommenden Woche das letzte Stück Gehweg ausgebaut. Dafür muss die Friedhofstraße in diesem Bereich halbseitig gesperrt werden.

Betroffen davon ist der Kreuzungsbereich Hemsbergstraße, entsprechend muss auch die Verkehrsführung temporär geändert werden: Die Friedhofstraße wird im Bereich des Baufeldes zur Einbahnstraße, zudem ändern sich die Vorfahrtsregelungen. Der Verkehr aus Zell wird über die Hemsbergstraße geführt, die Zufahrt aus der Hemsbergstraße in Richtung Innenstadt ist nicht möglich.

Der Beginn der Arbeiten soll am Mittwoch, 23. Februar, erfolgen, abhängig von der Witterung soll die Maßnahme innerhalb eines Monats abgeschlossen sein.

Betroffen ist auch die Buslinie 675 von Gronau kommend. Für die Haltestellen Eulergelände und Friedhof werden Ersatzhaltestellen eingerichtet. ps