Sperrung in der Beinengutstraße

Bensheim. Der KMB wird zwischen Montag (27.) und voraussichtlich Samstag, 2. Juli, einen beschädigten Schmutzwasserhausanschluss in der Beinengutstraße 25 erneuern.

In diesem Zusammenhang ist es erforderlich, die Fahrbahn und den westlichen Gehweg aufzugraben, so dass in Abstimmung mit der Verkehrsbehörde die Beinengutstraße im Bereich der Nummer 25 für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt werden muss. Fußgänger und Radfahrer können die Baustelle auf dem gegenüberliegenden Gehweg passieren.

Die Arbeiten werden von der Firma Früchtel ausgeführt. Der KMB bittet um Verständnis für die „unvermeidbaren Beeinträchtigungen“. Bei Rückfragen steht Markus Arzberger (Telefon 06251/109638) vom KMB zur Verfügung. red