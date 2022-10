Sperrung der Mühltalstraße in Bensheim

Bensheim. Der Zweckverband KMB wird im Rahmen der Kanalunterhaltung am 25. Oktober in Hochstädten im Bereich der Mühltalstraße 268 bis 292 insgesamt zehn Schachtabdeckungen austauschen.

In diesem Zusammenhang ist eine Sperrung des genannten Straßenabschnittes im Zeitraum von circa 7 bis 17 Uhr erforderlich, teilt der KMB mit. Eine Umleitung – über Balkhausen und Seeheim-Jugenheim – wird ausgeschildert.

„Die Maßnahme wurde bewusst in die Hessischen Herbstferien gelegt, um die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten“, schreibt der Zweckverband KMB in einer Pressemitteilung. Für die entstehenden unvermeidbaren Beeinträchtigungen bittet der Zweckverband um Verständnis. Die Vollsperrung in Hochstädten wird auch auf der hessenWarn-App Bensheim-City veröffentlicht.

Für Rückfragen steht der KMB jederzeit zur Verfügung. Ansprechpartner für die Maßnahme sind Kai-Uwe Größer (Telefon 06251/109631) und Markus Arzberger (Telefon 109638). red