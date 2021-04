Sperrung auf dem Schulweg

Bensheim. Die Verkehrsführung in der Moselstraße ist seit einigen Tagen geändert, weil Bauarbeiten im Bereich der Fahrbahn durchgeführt werden. Auch der Bürgersteig ist betroffen, auf der östlichen Seite kann er von Fußgängern nicht genutzt werden. „Betroffen von der Sperrung ist der zentrale Schulweg vom Wohngebiet jenseits der Wormser Straße zur Joseph-Heckler-Schule. Die Grundschüler müssen einen Zebrastreifen nutzen, der sich im Bereich der Einmündung von der Wormser Straße und der Ausfahrt der Tankstelle befindet“, berichtet Ingrid Schich-Kiefer, Ortsvorsteherin von Bensheim-West

AdUnit urban-intext1

Mit Stadtverordneten der CDU-Fraktion hat sie sich die Situation vor Ort angeschaut. Die Absperrungen, die bei Beginn der Baustelle aufgestellt sind, wurden durch Schilder und Warnbarken ergänzt. Damit reagierte die Stadtverwaltung auf Beschwerden von Eltern, schreiben die Christdemokraten.

Stadtpolizei im Einsatz

Morgens ist die Stadtpolizei in der Moselstraße im Einsatz, was die CDU für sinnvoll hält. Auf ihre Nachfrage hat sie die Antwort erhalten, dass die Sicherheitskräfte den Abschnitt weiterhin beobachten werden. Wenn die Einbahnstraße aus der Moselstraße herausführen würde, also in entgegengesetzter Richtung als derzeit eingerichtet, ließen sich näherkommende Fahrzeuge für die Fußgänger bessererkennen, meint die CDU. Dies werde von der Verwaltung jedoch anders beurteilt.

Während die Sperrung einige Wochen andauern soll, wird die Baustelle auf dem ehemaligen EKZ-Gelände noch längere Zeitbestehen. Da weitere Änderungen der Verkehrsführung zu erwarten sind, will sich die CDU weiter um die Situation kümmern, heißt es in der Pressemitteilung abschließend.

AdUnit urban-intext2

Bei der Videokonferenz der Fraktion heute (27.) wird dies eines der Themen sein. red