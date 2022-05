Spendenaktion „Waffeln statt Waffen“ im Mehrgenerationenhaus Bensheim

Bensheim. Bis zum 29. Mai finden die bundesweiten Aktionstage des Bundesprogramms Mehrgenerationenhaus statt. Bereits zum vierten Mal laden Mehrgenerationenhäuser in ganz Deutschland ein, ihre Angebote kennenzulernen.

Unter dem diesjährigen Motto „Gemeinsam stark“ verdeutlichen sie mit Aktionen und Veranstaltungen, wie gesellschaftliche Verbundenheit in der Kommune, Gemeinde oder Nachbarschaft aussehen kann, heißt es in einer Pressemitteilung. Das Mehrgenerationenhaus Bensheim lädt daher für Donnerstag (19.) von 12 bis 16 Uhr im Garten des Hauses (Klostergasse 5a, Bensheim) zu einer Aktion unter dem Motto „Waffeln statt Waffen“ ein.

Die Waffeln werden für Spenden gebacken, welche an die Caritas International weitergeleitet werden, um Menschen in Not zu unterstützen. Besondere Spielmöglichkeiten für Jung und Alt werden parallel geboten, heißt es abschließend.

