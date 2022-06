Spendenaktion für neue Jugendräume

Bensheim. Strahlende Gesichter in der Bensheimer Weststadt: Nach längerer Stillstandphase konnte diese Woche mit den Holzbauarbeiten des Kita-Neubaus Sankt Winfried begonnen werden. Allerdings blieb auch dieses Bauprojekt von den Verwerfungen auf dem Bau und den Teuerungen für Holz und Stahl nicht verschont. Nicht nur, dass das Bauvorhaben in der Tannbergstraße den ursprünglichen Kostenrahmen sprengen wird, auch der geplante Fertigstellungstermin wird sich um rund neun Monate verzögern, so Bernd Scholz, der Baubeauftragte der Pfarrgemeinde.

Der Kita-Betrieb ist durch die Verzögerungen im Bauablauf nicht gefährdet. Das Container-Provisorium in der Rheinstraße kann bis zur geplanten Fertigstellung im Frühsommer 2023 weiter betrieben werden.

Wie bereits berichtet, sind die Jugendgruppen der Pfarrei Sankt Laurentius seit über einem Jahr ohne adäquate Räumlichkeiten. Diese waren im Keller der alten Kita untergebracht und sind mit deren Abriss weggefallen. In dem Neubauprojekt gegenüber der Pfarrkirche sind neben der Kita auch Räume für die Jugendarbeit vorgesehen. Die Mehrkosten hierfür, die nicht durch die Mittelbereitstellung gedeckt sind, erfordern einen hohen Eigenanteil der Pfarrei. Wie Pfarrer Harald Poggel mitteilte, kann dieser Anteil in Höhe von rund 70 000 Euro nicht aus dem laufenden Haushalt bestritten werden. Um den Jugendlichen auch weiterhin einen Treffpunkt zu ermöglichen, bittet die Pfarrgemeinde um finanzielle Unterstützung. Spenden können nicht nur auf bekannten Wegen erfolgen; extra für den Kita-Neubau wurde auf der Pfarreihomepage www.sanct-laurentius.de eine Spendenplattform eingerichtet.

Interessierte können hier mit ihrer Spende symbolisch einen Bildausschnitt des Neubaus freischalten und haben damit die Möglichkeit, einen Teil der Kita symbolisch zu erwerben. red