Spendenaktion an der Auerbacher Schillerschule

Bensheim. Der Angriffskrieg von Putin gegen die Ukraine sorgt für Betroffenheit und Entsetzen auch in der Schülerschaft der Schillerschule. Mit einer Gedenkminute und einem Friedensgebet brachten Schüler und Lehrer ihre Solidarität mit den sich plötzlich im Krieg befindenden Menschen zum Ausdruck. Viele Fenster der Schule sind mit Friedenssymbolen in Gelb-Blau verziert.

Von der Idee begeistert

Die SV der Schillerschule initiierte unter der Leitung von Marlin Wüst, Schülersprecher, und Jonas Eckhardt, stellvertretender Schülersprecher, mit Unterstützung der Lehrerin Christa Haebler eine Spendenaktion. Auch die Schulleiterin Veronika Schneider begeisterte sich für diese Idee.

Der Aufruf fand in der Schulgemeinde großen Zuspruch. Über einen Zeitraum von zwei Wochen wurden viele Spenden an die SV übergeben, die deshalb gerne auf ihre täglichen Pausenzeiten verzichtete.

In der Aula stapelten sich die gewünschten Hilfsgüter wie Verbandszeug, Wundantiseptika, Einmalhandschuhe, haltbare Lebensmittel, Babynahrung, Windeln, Hygieneartikel, Kerzen, Taschenlampen und Batterien. Eine Herausforderung stellte das Sortieren und Verpacken der unterschiedlichsten Artikel in die ebenfalls gespendeten Kartons dar.

Nach dem Beschriften konnten die fleißigen Helfer der SV aufatmen, denn ihre Initiative war von Erfolg gekrönt. Am Freitag wurden die Spenden an Baran Vladimir im Eingangsbereich der Schillerschule übergeben. Baran Vladimir und sein Frau Lyubov Vyhovska kommen aus der Ukraine. Es ist ihr Heimatland. In Bensheim sind sie bekannt durch ihr Geschäft „Poly&Oli“. Sie berichten, dass viele Verwandte und Freunde dort in großer Not und vielfach auf der Flucht sind. Diese Menschen brauchen dringend Hilfe.

Ins Kriegsgebiet gebracht

Alle gespendeten Hilfsgüter werden in einem Lager in Alsbach gesammelt und in Zusammenarbeit mit der Katholischen Kirche der Ukraine ins Kriegsgebiet gebracht. Dort werden die Hilfsgüter dann an Flüchtlinge und Bedürftige übergeben, schreibt die Schule in ihrer Mitteilung abschließend. red

