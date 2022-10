Bensheim. Mit Riesenschritten kommt das Weihnachtsfest immer näher und die Suche nach einem passenden Geschenk für die Liebsten beginnt: Geschenke machen und dabei noch etwas Gutes tun? Dazu gibt die jährlich stattfindende Aktion der Stadt Bensheim „Spenden statt Senden“ auch in diesem Jahr wieder die Möglichkeit.

Firmen und Einzelpersonen

Für Bensheimer Familien sowie Bürgerinnen und Bürger, die weder die Möglichkeit noch die finanziellen Mittel haben, sich zu Weihnachten einen besonderen Wunsch zu erfüllen, bittet die Stadt Bensheim auch in diesem Jahr wieder mit dieser Aktion um Unterstützung.

Der Spendenaufruf richtet sich vor allem an Firmen, Gewerbebetriebe, Geschäfte und aber auch Einzelpersonen, die Bedürftigen in Bensheim Geld zugutekommen lassen wollen, um ihnen so zum bevorstehenden Fest eine kleine Freude zu bereiten. Zur Unterstützung der Aktion schreibt die Stadtverwaltung Bensheim in den kommenden Tagen die Firmen wieder direkt an.

Spendenkonto

Wer bei der Aktion mitmachen möchte, kann die Geldspende bei allen Bensheimer Kreditinstituten unter dem Stichwort „Spenden statt Senden“ auf das Konto der Stadtkasse Bensheim IBAN: DE35 5095 0068 0001 0156 84, BIC: HELADEF1BEN einzahlen.

Alle Spenderinnen und Spender werden in der Weihnachtsausgabe des Bergsträßer Anzeigers namentlich genannt, sofern dem nicht ausdrücklich widersprochen wurde. ps